تعرف على السعر المقترح لرغيف الخبز في مصر.. خطة لوقف الهدر

في تبعات لإعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحريك سعر رغيف الخبز لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، طرح كبار التجار رؤيتهم للأمر.

وتدعم مصر رغيف الخبز ليظل سعره عند 5 قروش، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 65 قرشا.

واقترح أصحاب المخابز بتحريك سعر الرغيف المدعم ليصل إلى 20 قرشا كسعر مرحلي يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للأسرة المصرية.

دعم الخبز

قال إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الاتحاد أعد تقريرا مبدئيا عن منظومة دعم رغيف الخبز، وما يتم إهداره من موارد الدولة، بالتوازي مع استطلاع رأي الغرف التجارية بالمحافظات حول تأثير القرار على كافة الأسواق.

وأوضح أن منظومة دعم رغيف الخبز تعاني منذ فترة كبيرة من إهدار جسيم، حيث إن حجم ما يتم استبداله من نقاط الخبز شهريا بمنظومة الدعم التمويني تكشف عدم استغلال المستفيدين من الدعم لحوالي 10% مما يتم تخصيصه سنويا لدعم الخبز، واستبداله بمنتجات أخرى.



وبحسب تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فقد تم استبدال نقاط خبز خلال أبريل/نيسان الماضي بحوالي 265 مليون جنيه، أي تزامنا مع شهر رمضان الكريم وهو أعلى فترات السحب اليومي من الخبز خلال العام.

ومن ناحية أخرى تشير التقارير إلى وجود هدر في الخبز المدعم بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35% من إجمالي الإنتاج، بسبب استخدامه كعلف للماشية والطيور.

واستبعد العربي أن يؤدي تحريك سعر رغيف الخبز المدعم إلى ارتفاع سعر الخبز السياحي أو أسعار الوجبات السريعة، مؤكدا التزام أعضاء شعبة المخابز بالانتظام في حركة الإنتاج والسعر المعلن.

توجيه مخصصات الدعم لمشروعات قومية

وشدد العربي على أن تقليص مخصصات دعم الخبز لصالح مشروعات جديدة من شأنه تحسين المناخ الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وذلك في ظل استحواذ منظومة دعم إنتاج رغيف الخبز على حوالي 50% من إجمالي مخصصات الدعم والتي تقدر بحوالي 84.5 مليار جنيه سنويا.

من جانبه، قال صلاح الكموني، رئيس الغرفة التجارية محافظة الغربية، إن حجم الهادر من الخبز المدعم واستغلاله في إطعام الماشية والطيور ظاهرة منتشرة خاصة بالمناطق الريفية.

ترحيب بين التجار بتحريك مرحلي للسعر

فيما أشار خالد رضا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن التحسن الملموس في الأوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري يجعل تقليص الدعم مرحليا أمرا مقبولا.

وتابع: المجتمع التجاري يرحب بتحريك سعر الرغيف المدعم ليصل إلى 20 قرشا كسعر مرحلي يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للأسرة المصرية، وبما يسمح للدولة توجيه قيمة هذا الدعم لمشروعات اقتصادية تخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسن من الظروف المعيشية.

"تلك الخطوة كان لا بد من اتخاذها منذ فترة طويلة لأنه لا يوجد دولة في العالم تدعم منظومة إنتاج الخبز بهذا الحجم" وفق مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم.

وأكد أن الدعم بصورته الحالية أفقد المنتج قيمته الحقيقية وخلق سلوكا غير منضبط في التعامل مع رغيف الخبز وإهداره.

وقد أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى.

وأضاف: "ثمن رغيف الخبز يباع بـ5 قروش مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة".

وأوضح السيسي أن "رغيف الخبز يكلف الدولة 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".

ولكن لن يكون هناك قفزة في سعر رغيف العيش، إذ قال الرئيس المصري “أرجو أن يكون فهمنا لتنظيم دعم رغيف العيش هو أن يصل إلى الناس ولا يتم إساءة استخدامه بأننا نهدف إلى نقلة كبيرة في الأسعار".