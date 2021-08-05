تايم لاين.. رحلة التضخم في تركيا شاقة وبلا فائدة

في يونيو/حزيران 2021، بلغت نسب التضخم 17.53% مع هبوط الليرة لمستوى تاريخي بلغ 8.65 لكل دولار، قل أن تسجل 18.95% في يوليو الماضي.

لم يجد البنك المركزي التركي ولا حتى الحكومة في البلاد، أية حلول لخفض أسعار المستهلك في السوق المحلية خلال العامين الجاري والماضي، بعد ظهور بوادر على تراجعها في الربع الأخير 2019.

إلا أن فشل السياستين النقدية والمالية في البلاد، لتقوية العملة المحلية "الليرة" مقابل الدولار الأمريكي، يجعل من أية جهود لخفض نسب التضخم أمر بلا فائدة، بالرجوع للتجارب الدولية المماثلة للحالة التركية.

انهيار سعر الليرة التركية

ودفع انهيار صرف الليرة التركية في الأسواق المحلية والدولية، منذ أغسطس/ آب 2018، إلى ارتفاع نسب أسعار المستهلك (التضخم) في مختلف الولايات التركية، لمستويات وصلت إلى ذروتها في 15 عاما.

في نهاية 2017 بلغت نسبة التضخم في تركيا 13%، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، وواصلت صعودها التدريجي ووصلت إلى 16% في يوليو/ تموز 2018، أي قبيل أزمة أسواق الصرف.



وبلغت نسبة التضخم في تركيا بنسبة 18% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية والثانوية، نتيجة هبوط أسعار الصرف إلى 7.24 ليرة/ دولار، مقارنة مع 4.91 ليرة نهاية يوليو/ تموز 2018.

وتسارعت وتيرة صعود نسب أسعار المستهلك على تركيا خلال سبتمبر/ أيلول 2018، لتسجل 24.5%، وسط عجز حكومي والبنك المركزي على تدارك أزمة هبوط الليرة.

التضخم المقلق

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018، بلغت نسبة التضخم 25.24%، وهي الأعلى منذ أزيد من 15 عاما داخل السوق التركية، ثم بلغت 22% في نوفمبر/ تشرين ثاني لنفس العام، بعد ما قال البنك المركزي إنه اتخذ خطوات لوقف تدهور الليرة.

في ديسمبر/ كانون أول 2018، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 5.37 ليرة، وهو أدنى من السعر المسجل قبيل أزمة هبوطها البالغة 4.91 ليرة/ دولار واحد.

وبلغت نسب التضخم في تركيا 20.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ثم 20.35% في يناير/ كانون الثاني 2019، ثم 19.67% في فبراير/ شباط، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وخلال 2019، تراجعت نسب التضخم من متوسط 20% في يناير 2019 إلى 8.55% بنهاية أكتوبر/تشرين أول لنفس العام، لأسباب مرتبطة بتراجع أسعار السلع عالميا، وتحسن طفيف في سعر الليرة إلى متوسط 5.5 أمام الدولار.

أسعار المستهلكين

وأنهت أسعار المستهلك خلال 2019، عند 11.84%، وظلت تراوح بين 11% - و12.6% حتى أكتوبر 2020، قبل أن تستأنف أسعار المستهلك زيادات متسارعة خلال الشهور اللاحقة لتنهي عام 2020 عند تضخم 14.6%.

في يناير 2021، بلغت نسبة التضخم في تركيا 14.97% ثم إلى 15.61% وإلى 16.19% بنهاية مارس/آذار الماضي، نتيجة هبوط الليرة إلى متوسط 7.9 ليرات لكل دولار واحد.

ولم يتوقف التضخم عن الصعود ليسجل 17.14% في أبريل، نتيجة ارتفاع أسعار السلع وضعف الليرة وارتفاع أسعار النفط، ثم إلى 16.59% في مايو/أيار الماضي.

بينما في يونيو/حزيران 2021، بلغت نسب التضخم التركية 17.53% مع هبوط الليرة إلى مستوى تاريخي بلغ 8.65 لكل دولار واحد، قل أن تسجل 18.95% بنهاية يوليو/تموز الماضي.