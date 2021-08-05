الدولار على موعد مع قفزة جديدة بشرط وحيد.. ما هو؟

يتأهب الدولار للتحرك صعودا اليوم الخميس وسط تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من الاحتياطي الأمريكي بالأسواق لتقديم توقيت تشديد السياسة.

بينما يظل التحرك في اليابان وأوروبا على النسق ذاته احتمالا بعيد المنال.



واستقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار أثناء الليل عقب أن فشل في كسر مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار.

كما بلغ الدولار 109.67 ين، من مستوى منخفض عند 108.71 والذي سجله أمس الأربعاء، متراجعا عما كان سيشكل اختراقا هبوطيا على جانب النزول.

شروط زيادة أسعار الفائدة

جاء ارتفاع الدولار بعد أن قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي ريتشارد كلاريدا إن شروط زيادة أسعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، ممهدا الساحة لتحرك في أوائل 2023.

وألمح هو وثلاثة أعضاء آخرون في البنك المركزي الأمريكي إلى تحرك لتقليص تدريجي لمشتريات السندات في وقت لاحق من العام الجاري أو أوائل العام المقبل بناء على الكيفية التي سيؤدي بها سوق العمل في الأشهر القليلة المقبلة.

وأدت تصريحات كلاريدا لأن يضع المستثمرون في الحسبان بشكل طفيف المزيد من الفرص لزيادة الفائدة في أواخر 2022/أوائل 2023 وإلى تسطيح منحنى عائد الخزانة، إذ ارتفعت العوائد في الأجل القصير.

وقد تأتي مثل تلك الخطوة على الأرجح قبل أي تشديد من البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يكافح ليصل بالتضخم قرب هدفه.

بريطانيا ضد التيار

على النقيض، يقترب بنك إنجلترا المركزي أكثر من تقليص التحفيز، وقد يتوسع في التوقيت في اجتماع بشأن السياسات يُعقد في وقت لاحق اليوم.

ساعدت تلك التوقعات الجنيه الإسترليني على الارتفاع في أوائل العام، بيد أنه بات يتحرك صعودا ونزولا إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين. وفي أحدث تعاملات، استقر قرب مستوى دعم عند 1.3884 دولار، بعد أن فشل أكثر من مرة في تجاوز مستوى مقاومة فوق 1.3980 دولار.

لكن تحركات جميع تلك البنوك المركزية تأتي متأخرة مقارنة مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي، الذي يبدو أنه سيرفع الفائدة على الأرجح في اجتماعه القادم بشأن السياسات في 18 أغسطس آب، ليصبح الأول في العالم المتقدم الذي يقوم بهذا التحرك منذ الجائحة.

وأدى تقرير شديد القوة للوظائف أمس الأربعاء إلى تعزيز مبرر التشديد النقدي في نيوزيلندا فحسب ودفع الدولار النيوزيلندي للارتفاع لأعلى مستوى في شهر عند 0.7088 دولار أمريكي أثناء الليل، قبل أن يستقر عند 0.7041 دولار أمريكي.