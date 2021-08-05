أحدث لاب توب في الأسواق.. "دورا بوك" تطلق Z14I

أعلنت شركة "دورا بوك" التايوانية عن إطلاق اللاب توب Z14I الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

وأوضحت الشركة التايوانية أنها تهدف من خلال جهازها الجديد إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين يحتاجون إلى حواسيب قوية ومتينة للغاية.



وتروج شركة دورا بوك لجهازها الجديد من خلال تلبية متطلبات المواصفة MIL-STD-810G فيما يتعلق بتحمل السقوط على الأرض عدة مرات من ارتفاع 1.8 متر وتحمل الصدمات والاهتزازات ومقاومة الغبار والأتربة والأمطار والصقيع والتغيرات السريعة في درجات الحرارة وأشعة الشمس والأجواء المتفجرة، علاوة على تلبية متطلبات المواصفة MIL-STD-461G والخاصة بالحماية من الإشعاع.

يأتي اللاب توب Z14I الجديد في جسم مصنوع من الألومنيوم المقوى، ولا يتعدى وزنه 3.6 كجم، وقد يزيد الوزن والأبعاد من خلال استعمال صندوق التوسيع PCIe أو جسم التوسيع VGA أو توسيع الذاكرة RAID.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز اللاب توب دورا بوك Z14I الجديد على شاشة قياس 14 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1920 x 1080 بيكسل، ويمكن تجهيزه بشكل اختياري بشاشة تعمل بدرجة سطوع 1000 قنديلة/م2 للقراءة تحت أشعة الشمس.

ويمكن استعمال الشاشة بأيدي مبتلة أو مع ارتداء القفازات أو بواسطة قلم إدخال البيانات.

وينبض بداخل اللاب توب الجديد معالج إنتل Core i7-1185G7 أو Core i5-1165G7 أو Core i5-1145G7 أو Core i5-1135G7 مع الاعتماد على تقنية التبريد بدون مروحة، وتصل سعة ذاكرة الوصول العشوائي DDR4-RAM إلى 64 جيجابايت وتعمل بسرعة 3200 ميجاهرتز.

ويشتمل الموديل القياسي على بطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe.

كما يمكن تزويد اللاب توب ببطاقة الرسوميات نفيديا GeForce GTX 1050 بشكل اختياري، وتبلغ سعة الذاكرة الداخلية NVMe-SSD واحد تيرابايت.

ويمكن للمستخدم الاستفادة من فتحة الملتيميديا وتركيب وحدة تشغيل أسطوانات DVD أو بطارية ثانية أو قرص صلب SATA-SSD، كما يمكن استبدال البطارية أثناء التشغيل.

ويزخر اللاب توب الجديد باثنين من منافذ جيجابت إيثرنت ومنفذ HDMI ومنفذ VGA ومنفذ USB-C والعديد من منافذ USB وقارئ بطاقة الذاكرة وقارئ البطاقة الذكية SmartCard مع دعم شبكة الواي فاي WiFi 802.11ax.