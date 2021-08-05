أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تقفز وأرباح قوية للصغار

ارتفعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، اليوم الخميس 5 أغسطس 2021، بقيادة العملة الأشهر في العالم بيتكوين لتعوض خسائرها.

وقفز سعر عملة بيتكوين (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالم) بنسبة 3.41% إلى 39,189.59 دولار، بحلول الساعة 6:50 بتوقيت جرينتش.



وتشكل بيتكوين أكثر من 49% من إجمالي سوق العملات المشفرة يوميا.

وارتفعت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" إلى مستوى 737,952 مليار دولار، وسط تداولات بقيمة 24.212 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

ووفق موقع "كوين ديسك"، حققت عملات لا تحظى بنفس شهرة بيتكوين أرباحا ملحوظة مثل عملتي بولكادوت وتشاينلينك.

وأصبحت العملات الرقمية وعملة بيتكوين تحظي باهتمام أكثر من أي وقت مضى حيث يصف الخبراء عملة البيتكوين بأنها مستقبل المال والتحوط ضد التضخم لأنها غير خاضعة للحكومات.

وعلى مستوى أسواق المال والاستثمار، كان النصف الأول من هذا العام، خالصا لسوق العملات الرقمية، التي اكتسبت شعبية جامحة خلال الأشهر القليلة الأولى لعام 2021، والتي تضاف بلا شك إلى شعبية قوية وراسخة بنتها بالفعل خلال السنوات الماضية.

والنصف الأول لعام 2021، كان شاهدا على صحوة أسعار العملات الرقمية، بقيادة "بيتكوين"، إلى مستويات سعرية غير مسبوقة، حيث تخطت الوحدة الواحدة من بيتكوين حاجز 60 ألف دولار للمرة الأولى، مقارنة بنحو 30 ألفا في بداية العام.

واكتسبت العملات الرقمية هذا الزخم القوي في بداية العام بفضل الدعم الذي حظيت بها من مؤسسات مالية وشركات تجارية كبيرة وحتى مستثمرين مشاهير أمثال الملياردير إيلون ماسك وشركة "تسلا" و"باي بال" وغيرها.

لكن هدأت هذه الموجة الصعودية وتراجعت أسعار العملات الرقمية لاحقا، حتى أن بيتكوين انخفضت دون 30 ألف دولار لأول مرة منذ عدة أشهر.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وقفزت سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 7.64% إلى 2,684.82دولارا.

وارتفعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 1.43% إلى 0.1991 دولار.

وزادات عملة ريبل XRP بنسبة 1.73% لتصل إلى 0.723 دولار.

وصعدت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 1.90% إلى 139.61 دولار.

في حين زادت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 8.22 % لتسجل نحو 18.94 دولار.

وارتفعت العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 0.35 % لتسجل 23.61 دولار.

ونزلت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 2.71% لتسجل 331.33 دولار.