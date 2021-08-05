البرلمان الإيطالي يوصي برفع حظر صادرات الأسلحة عن الإمارات

أعرب الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن شكره للبرلمان الإيطالي بعد توصيته برفع حظر بيع الأسلحة عن دولة الإمارات.

جاء ذلك بعد لقاء جمع الدكتور النعيمي مع بييرو فاسينو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي.

وقال النعيمي إنه "بعد اللقاء المثمر الذي جمعني اليوم مع بييرو فاسينو أود أن أشكره وجميع أعضاء اللجنة على التوصية برفع حظر بيع الأسلحة عن دولة الإمارات، حيث نقدر هذا العمل الذي يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر"، إن "بناء علاقات استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها يخدم مصلحة البلدين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".