موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. سينما فيسبوك وساعة أبل الجديدة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تخطط دبي لأن تصبح مركزاً عالميا رائداً في استخدام تقنيّة الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، عبر خفض التكلفة ومدة التنفيذ وتوفير حوافز للقطاع. لأول مرة، سيجري استخدام منصة فيسبوك من قبل موزع أفلام لعرض فيلم حصريًا عبر حدث مباشر يتم حجز تذاكره.

كشفت لقطات مسربة عن التصميم الرسمي لساعة أبل الذكية Apple Watch Series 7، وذلك خلال توثيق أبل حقوق ملكية التصميم. تدرس الحكومة البريطانية رفض صفقة استحواذ شركة نفيديا كورب الأمريكية على شركة الإلكترونيات البريطانية آرم ليمتد .

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