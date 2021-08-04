حادثة اختطاف "سفينة خليج عمان".. أمريكا تتهم إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تعتقد أن إيرانيين خطفوا الناقلة "أسفلت برينسيس" التي ترفع علم بنما في خليج عمان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين: "يمكننا أن نؤكد أن أشخاصا تركوا السفينة أسفلت برينسيس التي ترفع علم بنما وهي سفينة تجارية خُطفت أمس. نعتقد أن هؤلاء الأشخاص إيرانيون لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد ذلك في الوقت الراهن".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية، انتهاء حادثة السفينة "أسفالت برينسيس" التي رجحت مصادر أمنية بحرية، تعرضها للاختطاف في خليج عمان.
وقالت هيئة العمليات البحرية البريطانية: من صعدوا على متن ناقلة النفط تركوها، والناقلة في أمان وانتهت الواقعة.
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