قيس سعيد يحذر من اختراق وزارة الداخلية التونسية

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، من محاولات اختراق وزارة الداخلية، مؤكدا أن الأخيرة ستتصدى لمحالاوت التسلل بكل قوة.
وقال سعيد، إن "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة ووزارة الداخلية على وجه الخصوص".
وتابع "هناك من عملوا على تفتيت الدولة ولكننا واثقون بأن وزارة الداخلية ستتصدى لهم بكل قوة".
ومضى قائلا "أي محاولة للمس بوزارة الداخلية ستواجه بقوة وعلى الجميع الامتثال للقانون".
الرئيس التونسي قال أيضا "لا مجال لتوظيف أي شخص وزارة الداخلية من أجل تحقيق أهدافه الشخصية".
والأسبوع الماضي استجاب الرئيس التونسي لدعوات تطالب بإقصاء تنظيم الإخوان عن الحكم وقرر تجميد عمل البرلمان الذي هيمنت عليه الجماعة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
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