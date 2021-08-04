موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. أزمة اليونان وأروع مدن ألبانيا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

ألبانيا من الأماكن التي تستحق الزيارة لتميزها بالعديد من المناطق والمدن الرائعة بخلاف الشواطىء والمتنزهات والآثار التاريخية.

يتأهب مطار دبي لزيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية واستقبال فيض كبير من المسافرين مختلفي الوجهات حول العالم، بعد تخفيف بعض القيود.

قررت اليونان، إجلاء السائحين والسكان، من الجزر القريبة من حرائق الغابات حول العاصمة أثينا بالقوارب.

أعلنت ألمانيا، التزام أغلب المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بالقواعد الجديدة لدخول البلاد، وإجراء اختبار الكشف الإلزامي عن فيروس كورونا.

