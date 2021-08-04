واشنطن تندد بالهجمات على إسرائيل من لبنان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن واشنطن تدين الهجمات الصاروخية التي تشنها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستظل على اتصال مع شركاء إسرائيليين ولبنانيين لتهدئة الوضع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين "ندين بشدة الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة متمركزة في لبنان على إسرائيل".
وتعرضت الحدود لقصف مدفعي نفذه الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، باتجاه الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق صواريخ سقطت قرب إحدى المستوطنات.
ولم تُسجل أي إصابات نتيجة سقوط اثنين من الصواريخ الثلاثة اللذين سقطا في الأراضي الإسرائيلية.
وكان الرد الإسرائيلي شديدا ومكثفا مقارنة مع الردود على هجمات مشابهة في الأشهر الماضية.
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