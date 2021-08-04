مقتل 9 إرهابيين من "الشباب" جنوبي الصومال

قتل 9 إرهابيين من حركة الشباب المرتبطة بـ"القاعدة" اليوم الأربعاء، في عملية أمنية للجيش الصومالي بمحافظة بكول جنوبي البلاد. وبحسب إعلام رسمي صومالي، نفذت الفرقة 60 من الجيش ورئيس مديرية واجد محمد معلم يوسف، العملية الأمنية ضد حركة الشباب في بكول.

ونقلت إذاعة صوت الجيش الرسمية عن مسؤولين عسكريين قولهم "قُتل ما لا يقل عن تسعة مسلحين وأصيب 14 آخرون في العملية". ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد لكبح تهديدات حركة "الشباب" بعرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية التي انطلقت في الصومال الأسبوع الماضي.

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