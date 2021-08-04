"سفينة بحر العرب".. بريطانيا وأمريكا متحدتان في إدانة إيران

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأربعاء، إن بلاده وأمريكا متحدتان في إدانة الهجوم الإيراني على ناقلة نفط قبالة عُمان.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الوضع في الشرق الأوسط وضرورة أن تكف إيران عن سلوكها المزعزع للاستقرار.



والخميس الماضي، أعلنت بريطانيا تعرض سفينة لهجوم في بحر العرب قبالة ساحل سلطنة عُمان.

في السياق اتهم مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط، التي تديرها شركة إسرائيلية، وأدى إلى مقتل اثنان من طاقمها.

كما تصاعدت وتيرة ردود الأفعال الدولية، بعد تأكيدات متعددة الأطراف باستهداف إيران ناقلة النفط.

البداية كانت مع دعوة إسرائيل إلى تحرك دولي ضد إيران بعد الهجوم، متهمة طهران بتصدير "الإرهاب"، حيث كتب وزير الخارجية يائير لابيد في تغريدة على تويتر الجمعة الماضية: "أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

أما على الجانب الأمريكي تعهّدت واشنطن، بـ"ردّ جماعي" ضد طهران.