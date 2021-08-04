مؤتمر باريس.. ملك الأردن يحذر من امتداد أزمة لبنان خارج حدوده

حذر العاهل الأدرني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، من امتداد أزمة لبنان إلى خارج حدوده.

وقال العاهل الأردني في كلمة بمؤتمر عقدته فرنسا لدعم لبنان: "كان لانفجار مرفأ بيروت أثرا كبيرا على الوضع الاقتصادي والإنساني في لبنان مما يتطلب اهتماما ودعما عالميا".



وتابع "الأزمة في لبنان تتعمق باستمرار، وأضحى الوصول للغذاء والكهرباء والمياه تحديا يوميا".

وأضاف "قد تمتد الأزمة في لبنان إلى خارج حدوده، وتلقي بظلالها على المنطقة وخارجها".

ومضى قائلا "لا يمكننا التراخي وترك لبنان يقترب من حافة الهاوية. علينا الاستمرار ببذل جهودنا لتوفير المساعدات".

ودعا الملك عبدالله الثاني إلى "تنسيق أدوار الجهات الدولية لضمان التحرك الفوري والاستجابة السريعة للأزمات بخصوص لبنان".

وفي وقت سابق اليوم، افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمر باريس لدعم لبنان، بالتزامن مع الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت، التي راح ضحيتها 214 قتيلا وأكثر من 6 آلاف و500 جريح.

فيما ذكرت مصادر فرنسية أن ماكرون سيسعى خلال مؤتمر المانحين المنعقد عبر تقنية الفيديو، لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان.