بتهمة "التضليل".. إثيوبيا تعلق أنشطة منظمتين في تجراي

اتهمت إثيوبيا الأربعاء، منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين بالتضليل الإعلامي، لذا قررت تعليق أنشطتهما لمدة 3 أشهر في تجراي.

وقالت السلطات الإثيوبية في بيان إن منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النروجي للاجئين "ينشران معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار التفويض والأهداف التي سُمح لهما بالعمل بموجبهما".



واتهمت الحكومة الإثيوبية المنظمتين بتوظيف أجانب ليس لديهم تصاريح عمل مناسبة.



وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قال إن أولوياته تتمثل في تلقي كل إثيوبي محتاج للمساعدة الإنسانية بتجراي وأمهرة وعفار.

جاء ذلك في بيان للمسؤول الأممي مارتن جريفيث، في نهاية زيارته لإثيوبيا التي استمرت 6 أيام، في أول مهمة رسمية له منذ توليه منصبه في منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأوضح جريفيث، أنه في أثناء وجوده في إثيوبيا، عقد لقاءات وصفها بـ"البناءة" مع الحكومة الإثيوبية الفيدرالية ورئيس الوزراء آبي أحمد، ورئيس إقليم أمهرة ووزيري الخارجية والسلام، والاتحاد الأفريقي، وعدد من أفراد المجتمع الإنساني والدبلوماسي بأديس أبابا.