الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية

استقبل رئيس هيئة أركان التحالف الإسلامي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر التحالف الإسلامي بالرياض، اليوم الأربعاء، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي.

واستمع الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي خلال زيارة مقر التحالف الإسلامي بالرياض، إلى شرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري).



كما استمع إلى شرح عن الدور الذي يقوم به التحالف لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وتم خلال اللقاء بين الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن التحالف يمثل منظومة مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد الدور الكبير والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، وعضويتها في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومبدئها السامي النابذ للعنف والتطرف والمؤمن بمبدأ التسامح والإخاء.

وأكد الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي، خلال الزيارة، على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة ومواجهة كل ما من شأنه تقويض جهود السلام بالعالم، وشدد الرميثي على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب وتعزيز وتعميق التعاون المشترك، وذلك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين.

كما قام الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بعد ذلك بزيارة الشركات السعودية للصناعات الدفاعية ومنها شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركه السلام لصناعه الطيران.

واطلع على منتجات الشركتين اللتين تُعَدان داعماً رئيسياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 والدور الرائد الذي تؤديانه في تصميم وتطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران.

وعبر رئيس أركان القوات المسلحة عن إعجابه الشديد بما شاهده من تطور في تصميم وتصنيع وصيانة كافة قطاعات الدفاع والطيران السعودية المتنوعة، في كلتا الشركتين والحرفية العالية في تنفيذ مراحل الإنتاج والتي تضاهي مثيلاتها في الشركات العالمية، معربا عن فخره واعتزازه لما وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية السعودية.

وأكد الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي أهمية دعم قطاع الصناعات العسكرية التي تشهد تطورا ملحوظا في كلا البلدين الشقيقين، وتعد رافدا اقتصاديا مهما لدعم الصناعات الوطنية وتطوير القدرات الفنية الشابة في مجال الصناعات العسكرية ويدعم المصالح الوطنية للامارات والمملكة العربية السعودية في تنويع مصادر الاعتماد الذاتي لعدد من الصناعات العسكرية لكلا البلدين الشقيقين.