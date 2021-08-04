نيجيريا.. خاطفون يطالبون بفدية للإفراج عن 80 طفلا

طالب خاطفون في نيجيريا بفدية للإفراج عن نحو 80 طفلا خطفوا من مدرسة داخلية شمال البلاد الشهر الماضي.
وبحسب قس مشارك في مفاوضات الإفراج عنهم، يريد الخاطفون مليون نيرة نيجيرية (2400دولار) عن كل طفل.
وكان الهجوم على مدرسة بيثيل المعمدانية الثانوية في ولاية كادونا هو عاشر واقعة خطف جماعي من مدارس في شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر/ كانون الأول، ونسبت السلطات تلك العمليات إلى عصابات إجرامية تسعى للحصول على فدى.
وقال القس إتي جوزيف هياب لرويترز عبر الهاتف "(اللصوص) يطلبون مليون نيرة لكل من الطلاب الثمانين الباقين معهم".
وأطلق الخاطفون سراح 28 طفلا الشهر الماضي بعد الإفراج عن دفعة أولى مؤلفة من 28 طفلا كذلك بعد يومين من واقعة الخطف، لكن 81 آخرين لا يزالون في الأسر.
وتخوض نيجيريا معارك في مواجهة زيادة في عمليات السطو المسلح والخطف من أجل الحصول على فدى، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية، حيث تفشل قوات الأمن المنهكة في كثير من الأحيان بوقف عمليات الخطف.
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