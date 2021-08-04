السودان يصدر قرارا بحماية "الضحايا والشهود"

أصدر النائب العام السوداني مولانا مبارك محمود، الثلاثاء، قرارا بحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء.
ودعا القرار، بحسب وكالة السودان للأنباء، جميع النيابات لحماية المبلغين والضحايا والشهود والخبراء في التحريات المتعلقة بالدعاوى الجنائية ذات الطبيعة الخطرة أو القضايا المتهم فيها موظف عمومي من ذوي النفوذ، اتخاذ ما يتناسب من الإجراءات والتدابير بإخفاء المعلومات، المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم، وترميزهم بأسماء مستعارة، أو أرقام أو حروف كودية.
وتضمن القرار الاستعانة بطبيب نفسي أو باحث اجتماعي عند أخذ أقوال المبلغين والشهود والضحايا مع عدم السماح بتصويرهم، واتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة كل من يتعرض أو يعتدي أو يسئ لأي من المبلغين والضحايا والشهود والخبراء بسبب الإدلاء بالإفادات .
وأشار القرار إلى اتخاذ إجراءات قانونية أيضا في مواجهة من يفشي أي معلومات تقود اليهم أو تعرض حياتهم وممتلكاتهم أو سمعتهم للخطر.
وكان اجتماع النائب العام، مع ممثلي عدد من تنسيقيات ولجان المقاومة بولاية الخرطوم، بشأن إصدار قرار يحمي الشهود في النيابة ويوفر الدعم النفسي لهم.
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