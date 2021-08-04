أسقطت القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة هجومية للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة غربي اليمن هي الثانية خلال أسبوع. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الدفاعات الجوية في الساحل الغربي رصدت طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية في سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح .

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الطائرة هجومية تحمل قذيفة عيار 60 وتم إسقاطها فور اختراقها سماء منطقة الجاح الاستراتيجية. وتعد الطائرة الثانية من نوعها يتم إسقاطها جنوب الحديدة خلال أسبوع، حيث تم إسقاط طائرة مماثلة تحمل قذيفة عيار 80 في سماء الدريهمي يوم الأربعاء الماضي 28 يوليو/تموز.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسقاط مسيرة حوثية مفخخة جنوب الحديدة اليمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.