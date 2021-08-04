4 قتلى و20 جريحا جراء هجمات كابول

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في هجمات استهدفت كابول مساء الثلاثاء حسب ما قال مسؤولان أمنيّان أفغانيّان.

وهز العاصمة الأفغانيّة مساء الثلاثاء ما لا يقلّ عن انفجارين قويّين، أعقبهما إطلاق نار كثيف.



وقالت وزارة الداخليّة إنّ سيّارة مفخّخة انفجرت خارج منزل وزير الدفاع الأفغاني قبل أن يتواجه مهاجمون راجلون مع قوى الأمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدّث باسم وزارة الداخليّة الأفغانيّة مرويس ستانيكزاي أنّ الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في كابول واستُخدمت فيه سيّارة مفخّخة وشارك به مهاجمون بالقرب من منزل وزير الدفاع الأفغاني، قد "انتهى وقُتِل جميع المهاجمين".

من جانبها علقت واشنطن على سلسلة الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، بالقول إنها تحمل بصمات حركة طالبان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الانفجار الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول يحمل بصمات حركة طالبان وإن أحد مخاوف واشنطن العديدة بشأن أفغانستان هو احتمال تحول الصراع فيها إلى حرب أهلية.



وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار، عندما شنت "طالبان" هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.