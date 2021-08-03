ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اهتمام كبير يحظى به هاتف آيفون 13، في ظل تسريبات عديدة عن جهاز أبل المرتقب، والتي تتفاوت في أهميتها ومصداقيتها.
تحقق المفوضية الأوروبية، في صفقة استحواذ "فيسبوك" على"كستومر"، في إجراء يمثل ضربة جديدة لعملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي.
العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل توفر خاصية الدخول لحساباتها عبر الاتصال بحساب المستخدم الخاص على فيسبوك و بريد جوجل.
طرح مطور تطبيق FlickType تطبيق جديد، يتيح استخدام تطبيق المحادثات الفورية تليجرام عبر ساعات أبل دون الحاجة لهواتف آيفون.
عبر متجر أبل الإلكتروني للتطبيقات تتوفر مجموعة متميزة من ألعاب "بوكيمون" المخصصة لأجهزة آيفون و أيباد.
قد يتعرض المرء لفقدان هاتفه الذكي أو سرقته أثناء العطلات الصيفية، وربما قد تقع الصور والبيانات الخاصة في الأيدي الخطأ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. تسريبات آيفون 13وحصار "فيسبوك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.