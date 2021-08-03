السعودية: إيران تنتهج أساليب سلبية في أنحاء الشرق الأوسط

أكدت السعودية أن إيران تنتهج أساليب سلبية في أنحاء الشرق الأوسط وتعرض الملاحة البحرية للخطر.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الثلاثاء، إنه يعتقد بأن إيران باتت أكثر جرأة وبأنها تنتهج أساليب سلبية في أنحاء الشرق الأوسط وتعرض الملاحة البحرية للخطر، فضلا عن تسليح الحوثيين والضلوع في المأزق السياسي في لبنان.



وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، لمركز أبحاث أمريكي عبر الإنترنت قائلا: "في جميع أنحاء المنطقة لا تزال إيران تتصرف بجرأة أكثر" في إشارة إلى التقارير التي أفادت بأن من المعتقد أن قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، متابعة حادث السفينة "أسفلت برينسيس" بخليج عمان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن تتابع الحادث عن قرب وتعمل على التنسيق مع الحلفاء بالمنطقة.

وفي السياق أعلن البيت الأبيض، أن التقارير بشأن حادث السفينة في خليج عُمان تبعث على القلق الشديد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت بريطانيا أنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن حادث السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان.

وأعربت مصادر بريطانية عن اعتقدها بأن السفينة "أسفالت برينسيس" تعرضت للخطف في منطقة خليج عمان، طبقا لصحيفة ذا تايمز.

وقالت المصادر، طبقا للصحيفة، إن "العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة".



وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية قد أفادت في وقت سابق بأن "حادث خطف محتملا" وقع قبالة ساحل خليج عمان، دون أن تقدم تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية.