السودان.. تقرير أمني يكشف تورط الإخوان في النزاعات القبلية

تلقى مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، تقريرًا أمنيًا يشير لتورط أعضاء النظام الإخواني السابق في إثارة الفتن القبلية ببعض أنحاء البلاد

ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه العناصر بما يحفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار.

ولم يشر بيان صدر عن مجلس الوزراء طبيعة هذه المؤشرات ولا عن الإجراءات القانونية المحتملة.

وفي ظل التوتر القبلي في ولاية غرب كردفان، أعلن مجلس الوزراء عن تشكيل وفد برئاسة عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور وعضوية وزير الداخلية الفريق أول حقوقي عز الدين الشيخ، وبعض الوزراء لزيارة الولاية.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية لدعم الولاية والتوافق مع مكوناتها حول الحلول العاجلة والمستدامة لوقف تكرار نزيف الدم السوداني.

وأجمع مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون المنهج الذي ستتبعه اللجنة في حلحلة قضايا شرق البلاد شاملاً، بحيث يخاطب الأبعاد السياسية والاجتماعية والتنموية بمقاربة قومية.

ودعا جميع الأطراف لوقف الانقسام الداخلي والكف عن خطاب الكراهية، مشددا على ضرورة ألّا يغفل أي حل قضية العدالة وجبر الضرر كمتطلبات أساسية لضمان تطبيق واستدامة أي حل.

كما وجه مجلس الوزراء بتشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية بالبلاد، ذلك بحسب قانون المفوضية الذي تمت إجازته ونشره بالجريدة الرسمية بالسودان في يوليو/تموز عام 2020.

وأنشأ السودان لجنة لتفكيك نظام الإخوان السابق كما أعلن غير مرة إحباط محاولات التنظيم الإرهابي لإثارة الفوضى في البلاد.