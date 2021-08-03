ضمادة على رأس زعيم كوريا الشمالية تثير حيرة العالم

أثار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، مخاوف جديدة بشأن صحته، عقب ظهور صورة له ببقعة داكنة وضمادة في مؤخرة رأسه.

ووفقا لصحيفة صن البريطانية فقد ترأس الزعيم الكوري الشمالي اجتماعا عسكريا عقد في الفترة من 24 إلى 27 يوليو/تموز الماضي.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في بيونج يانج، القادة العسكريون وأعضاء المكتب السياسي لحزب العمال والمكتب السياسي العام للجيش الشعبي ومسؤولون من وزارة الدفاع الشمالية.

ورغم ظهور إحدى الصور لكيم وهو يرتدي الضمادة، أظهرت أخرى المنطقة نفسها ببقعة داكنة فقط، مما يشير إلى أن الضمادة التي تمت إزالتها كانت تغطي شقًا جراحيًا أو جرحًا.

ولم يصدر أي تصريح عن سبب ارتدائه الضمادة. ولا يزال سبب أو طبيعة البقعة الخضراء الداكنة الكبيرة أو الكدمة على الجانب الأيمن الخلفي من رأسه، والتي كانت مغطاة بضمادة في بعض اللقطات، غير معروفة ويصعب تشخيصها باستخدام الصور فقط.

وظهر كيم في صورة عالية الدقة ببرج الصداقة يوم 28 يوليو، ببقعة خضراء داكنة موجودة على مؤخرة رأسه.

يعتقد الخبراء أن الضمادة وُضعت على الأرجح لتغطية آثار عملية غير مهددة للحياة، مثل إزالة خراج أو ورم شحمي.

يبدو أن لقطات الفيديو الرسمية لكيم طوال أحداث الأسبوع الماضي تجنبت بث البقعة الرئيسية، لكن وسائل الإعلام الحكومية نشرت أيضًا صورًا من تلك الأحداث التي تظهر بوضوح ضمادة في مؤخرة الرأس، بحسب موقع إن كيه إن نيوز الكوري الجنوبي المتابع لشؤون كوريا الشمالية.

يأتي ظهور البقعة الداكنة والضمادة، بعد اعتراف وسائل الإعلام الحكومية بشأن فقدان كيم وزنه في مايو/أيار، حيث ادعى رجل من بيونج يانج على التلفزيون الحكومي أن سكان كوريا الشمالية كانوا قلقين بشأن حالته "الهزيلة".

وذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في البرلمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن وزن كيم يُقدّر بـ140 كيلوجراماً، موضحة أنه اكتسب نحو 50 كيلوجراماً منذ توليه السلطة في 2011.

ووفقًا لأحد المصادر، قال أصدقاء كيم إن وزنه ازداد بسبب الإجهاد المرتبط بالعمل وشرب الكحول والتدخين المفرط والنظام الغذائي عالي الدهون.

يشار إلى أن كيم يتمتع بشهية أسطورية، ويبدو أنه يلتهم الجبن السويسري والكافيار وسرطان البحر بينما يشرب عدة زجاجات من النبيذ كل ليلة.

يُعتقد أن كيم ربما كان يتناول أدوية لإنقاص الوزن للتخلص من الوزن الزائد - أو ربما يكون قد خضع لعملية جراحية لعلاج البدانة مثل تكميم المعدة أو تحويل مسار المعدة.

وذكّر موقع إن كيه إن نيوز أن كيم ظهر، في مايو/أيار 2020، بعد غياب طويل أثار تكهنات بإصابته بنوبة قلبية، أو وفاته، مشيراً إلى أن اللقطات أظهرت آنذاك بقعة داكنة جديدة على ذراعه، ورجّح خبراء طبيون أن تكون مرتبطة بأمراض قلبية، ولا تزال العلامة مرئية، لكنها تلاشت بمرور الوقت.