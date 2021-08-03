أعلنت وسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الأفغانية كابول. وتصاعد العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار، عندما شنت "طالبان" هجوما واسعا تزامن مع بدء انسحاب نهائي للقوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة والذي بات شبه مكتمل.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الإثنين، مقتل 455 من عناصر حركة طالبان وإصابة 232 آخرين في عمليات أمنية بعدة ولايات خلال آخر 24 ساعة.

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