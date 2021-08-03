ناقلة نفط تتعرض لحادث "غير معروف" في خليج عمان

أعلنت وسائل إعلام تعرّض ناقلة نفطية ترفع علم سنغافورة لحادث "غير معروف" في خليج عمان. والجمعة الماضي اعترفت إيران باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، تديرها شركة إسرائيلية، فيما دعا وزير خارجية إسرائيل إلى ضرورة الرد بشكل صارم.

وتصاعدت وتيرة ردود الأفعال الدولية ضد إيران، بعد تأكيدات متعددة الأطراف باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها أحدهما روماني والثاني بريطاني.

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