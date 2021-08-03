الإمارات تستضيف فعاليات كبرى حتى 2022 مع "إكسبو 2020 دبي"

يواصل قطاع فعاليات الأعمال زخمه بعد أن كانت دبي من أوائل المدن العالمية التي أعادت فتح النشاط واستضافت الاجتماعات والمؤتمرات الدولية.

فيما تستعد المدينة لاستقبال الضيوف مع انعقاد العديد من فعاليات الأعمال خلال الفترة المقبلة من عام 2021 وبداية 2022.



وعاودت دبي - منذ استئناف استقبال الزوار الدوليين في شهر يوليو 2020 - استضافة فعاليات الأعمال من حول العالم بدءاً من أكتوبر 2020 حيث ازدحم جدول فعاليات الإمارة بالعديد من المؤتمرات والمعارض التي أقيمت في مختلف أنحاء دبي.

زخم النصف الثاني

ومن المتوقع أن تواصل دبي استضافة الفعاليات بنفس الزخم خلال النصف الثاني من عام 2021 بالتزامن مع انطلاق " إكسبو 2020 دبي " أكتوبر المقبل وحتى بقية عام 2022 .. كما يؤكد الإقبال على إقامة الفعاليات في دبي قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات بأمان وتعاملها بكفاءة عالية مع جائحة "كوفيد-19".

وتستضيف دبي مجموعة من فعاليات الأعمال الكبرى خلال النصف الثاني من 2021 بما فيها مؤتمر الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول والمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية ومؤتمر غرف التجارة العالمية وأسبوع غاز البترول المسال ومؤتمر ومعرض "غازتك Gastech" وأسبوع النفط الأفريقي إضافةً إلى العديد من الفعاليات الأخرى المقرر إقامتها خلال السنوات القادمة .. في حين تستضيف دبي في الوقت الراهن عدداً من رحلات السفر التحفيزية لشركات كبرى مثل "إيه إف سي لايف ساينس AFC Life Science" و"أمواي Amway" و"سانهوب Sunhope "و"جيونيس" Jeunesse" و"أومنيلايف OMNILIFE".

تعزيز دور المعرفة

وأكد عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن دبي حققت بتوجيهات القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مكانة رائدة عالمياً في مواجهة الجائحة لاستئناف نشاط قطاع فعاليات الأعمال حيث وفّرت منصةً فعّالة للجمعيات والشركات والمنظمات الدولية لمواصلة عقد اجتماعاتها المباشرة وكذلك تعزيز دور المعرفة في تنمية القطاعات الرئيسية.

وقال: ندرك أهمية استئناف الفعاليات الحية لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات على مستوى العالم .. وبفضل الجهود التي يبذلها الشركاء وكافة الجهات المعنية، تضمن دبي إقامة الفعاليات في بيئة آمنة للوفود المشاركة والمتحدثين والمنظمين.

وتستعد دبي لاستضافة الأنشطة التحفيزية للشركات الكبرى خلال "إكسبو 2020 دبي" في الأول من أكتوبر المقبل والتي تستمر لمدة ستة أشهر حيث تتوفر أمام هذه الشركات فرصة استكشاف أكبر حدث في العالم خلال تواجدهم في الإمارة.

كما يستضيف مركز دبي للمعارض ضمن موقع "إكسبو 2020 دبي" عدداً من المؤتمرات والفعاليات المهمة بما في ذلك مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وللاستفادة من هذا الزخم يواصل فعاليات دبي للأعمال - المكتب الرسمي لجذب المؤتمرات والفعاليات في دبي - التواصل مع منظمي الاجتماعات على الصعيد الدولي وتسليط الضوء على البنية التحتية لفعاليات الأعمال في المدينة وعلى الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يشهد نموا متسارعا.

"فعاليات دبي للأعمال"

كما يستضيف "فعاليات دبي للأعمال" خلال الأشهر المقبلة عدداً من الوفود المدعوة إلى المدينة خاصة خلال "إكسبو 2020 دبي" ما يتيح لمنظمي الاجتماعات والفعاليات التعرف على مختلف العروض التي توفرها الإمارة إلى جانب حضور أحد أضخم الأحداث والمعارض في العالم.

ويلتقي فريق مكتب "فعاليات دبي العالمي" في الوقت الحالي بمنظمي الفعاليات في أسواقهم الخاصة من خلال سلسلة من الحملات التعريفية الخارجية والعروض التجارية والفعاليات المتخصصة للقطاع .

وقال ستين جاكوبسن مساعد نائب رئيس "فعاليات دبي للأعمال" : نجحت دبي في إستئناف نشاط قطاع فعاليات الأعمال بسرعة خلال الجائحة مستفيدةً من قدرتها على توفير بيئة آمنة مع تسهيل الاجتماعات المباشرة والفعالة في الوقت ذاته .. وما زلنا نلمس اهتماماً متزايداً من المنظمين الذين يتطلعون إلى إعادة فعاليات أعمالهم إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن .. وبفضل تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في جميع أنحاء دبي نجحنا في تلبية متطلبات الشركات والجمعيات والمنظمات الأخرى لمراجعة خططها الأصلية، ونقل الفعاليات إلى دبي.

وتستضيف دبي العديد من الفعاليات المهمة خلال الأشهر المقبلة ومن أبرزها "أسبوع النفط الأفريقي Africa Oil Week" الذي تم نقل نسخة هذا العام منه إلى دبي حيث كانت تستضيفها جنوب أفريقيا في العادة ما سيتيح للحضور الفرصة للمشاركة في مناقشات مهمة وعقد صفقات تجارية، مستفيدين من دبي كوجهة توفر بيئة آمنة.

كما تقرر نقل مؤتمر و معرض "غازتك Gastech "من سنغافورة إلى دبي والذي يعد واحداً من أكبر المعارض والمؤتمرات في العالم المتخصصة بشؤون الغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.

وقال كريس هول مدير فعالية أسبوع النفط الأفريقي : اخترنا نقل مؤتمر أسبوع النفط الأفريقي إلى دبي لعام 2021 بشكل مؤقت بسبب التقدم الاستثنائي الذي أحرزته دولة الإمارات في برنامج التطعيم، وكذلك لأن دبي تعد أيضاً مركزاً مالياً رائداً في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتقدم لنا الفرصة للحضور ولقاء أصحاب رؤوس المال الجدد ما يدفع عجلة الاستثمار في أفريقيا.