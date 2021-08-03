السيسي: حان وقت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

اقتصاد الرئيس المصري: "مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم وإعادة تسعيره مرة أخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية "غرب دلتا مصر".



أضاف: "ثمن رغيف الخبز يباع بـ5 قروش مش معقول أدي 20 رغيف بثمن سيجارة".

وأوضح السيسي أن "رغيف الخبز يكلف الدولة 65 قرشا وهذا الأمر لازم يتوقف".

وتتيح مصر رغيف الخبز بـ5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما ستتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفا.

من جهته، أعلن قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، تراجع فاتورة استيراد القمح 13 بالمئة في 2021.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وكشف تقرير رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن تراجع الواردات المصرية من القمح إلى 240.3 مليون دولار مطلع 2021، مقابل 347 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2020، بانخفاض بلغت قيمته 106.7 مليون دولار.

ورفعت مصر طاقة الطحن محليا إلى 3.4 مليون طن وتهدف لبلوغ 5 ملايين وتكفي احتياطيات البلاد من القمح ستة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك.