أسعار الذهب اليوم.. الأوقية تسجل 1810.92 دولار وسط مخاوف: ما هي؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة.

وركز المستثمرون على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

سعر أوقية الذهب

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1810.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1813.70 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "ثمة قدر كبير من الطاقة الفائضة في سوق العمل... إذا كان هناك شعور بأن مجلس الاحتياطي سيواصل إبقاء إعدادات السياسة ميسرة (في) الأمد المتوسط إلى الطويل، فهذه ديناميكية جيدة حقا للذهب، على الأخص إذا رأينا أن توقعات التضخم ما زالت مرتفعة نسبيا".

وتميل تدابير التحفيز الكبيرة إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر في المعتاد تحوطا من التضخم وعدم استقرار العملة.

تقليص الدعم الأمريكي

وقال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي أمس الإثنين إن البنك المركزي قد يبدأ تقليص دعمه بحلول أكتوبر تشرين الأول إذا أظهر التقريران الشهريان القادمان للوظائف زيادة التوظيف بواقع 800 ألف إلى مليون، كما يتوقع.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري وهما ملاذان آمنان خلال جلسة التداول في آسيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2682.32 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1054.22 دولار.