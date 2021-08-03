سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، عودة، بلوم مصر،المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أكبر مصنع لإنتاج القهوة

افتتحت مجموعة "أي. يو. اف مصر"، العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، مصنعا جديدا لإنتاج القهوة بمصر، لدعم وتعزيز صناعة القهوة في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح مجالات لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.





وأوضح محمد عوف، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "أي. يو. اف مصر"، أن المصنع الجديد يُعد أحد أكبر مصانع القهوة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتابع عوف: تم تزويد المصنع بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيات التصنيع في هذا المجال، بالإضافة لمنظومة إلكترونية متكاملة تطبق أعلى معايير رقابة الجودة والسلامة الغذائية على كافة مراحل الإنتاج، بدءاً من اختيار وفرز حبوب البن عالية الجودة مرورا بعمليات التحميص والطحن وانتهاء بالتعليب والتغليف حتى تصل إلى المستهلك.





وتبلغ مساحة المصنع 8 آلاف متر، لتصنيع القهوة بمختلف النكهات، كما تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية إلى نحو 20 ألف طن سنويا من البن.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.76 جنيه للشراء و 21.90 جنيه للبيع،

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 52.03 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.07 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع.