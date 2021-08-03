طريقة استخدام "تليجرام" على ساعات أبل بدون آيفون.. سر "نانوجرام"

طرح مطور تطبيق FlickType تطبيق جديد، يتيح استخدام تطبيق المحادثات الفورية تليجرام عبر ساعات أبل دون الحاجة لهواتف آيفون.

ووفق موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أجهزة أبل، فإن التطبيق الجديد أعلن عنه باسم "نانوجرام"، ويسمح باستخدام تليجرام على ساعة أبل حتى عندما لا يكون جهاز آيفون متصلا بالساعة.

وحسب الموقع الأمريكي، يمنح تطبيق "نانوجرام" مستخدمي ساعات أبل، تجربة تليجرام الكاملة عبر ساعات Apple Watch.





وذلك بخلاف تطبيق تليجرام المستخدم حاليا وتقتصر خدماته على مهمة المراسلة على Apple Watch فقط عبر إرسال الرسائل واستلامها، كما أنه يعاني من البطء ويحتاج لتشغيله جهاز آيفون متصلا بالساعة طوال الوقت.





وذكر "ناين تو فايف ماك" أن تطبيق Nanogram قام بتصميمه Kosta Eleftheriou، مطور تطبيق FlickType.

ميزة استثنائية

و تعمل شركة أبل المصنعة لـ آيفون على تطوير نماذج جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، إلى جانب تطوير الميزات الصحية.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة، لتحديث الخط هذا العام مع نموذج يحتمل أن يطلق عليه اسم Apple Watch Series 7 عن طريق إضافة معالج أسرع واتصال لاسلكي محسّن وشاشة محدثة.

كما تخطط أبل في العام المقبل لتحديث ساعتها الذكية Apple Watch الرئيسية جنبًا إلى جنب مع خليفة Apple Watch SE ذات المستوى الأدنى وإصدار جديد يستهدف الرياضيين.





وكانت الشركة، وفق موقع aitnews ،تهدف في السابق إلى وضع مستشعر درجة حرارة الجسم في نموذج هذا العام، لكن من المرجح الآن أن يتم تضمين ذلك في تحديث 2022.

ومن غير المرجح أن يكون جهاز استشعار السكر في الدم، الذي يساعد مرضى السكر على مراقبة مستويات الجلوكوز لديهم، جاهزًا للإطلاق التجاري لعدة سنوات أخرى.

فحص مستويات السكر

وبالنسبة لنموذج ساعة أبل لهذا العام، اختبرت الشركة حافات شاشة أقل سماكة وتقنية تصفيح جديدة تجعل الشاشة أقرب إلى الغطاء الأمامي.

ومن المحتمل أن تكون الساعة الجديدة أكثر سمكًا بشكل عام، لكن ليس بطريقة ملحوظة للمستخدم.

وتعمل أبل منذ فترة طويلة على وظيفة مراقبة نسبة السكر في الدم. وتمثل ميزة لا مثيل لها حتى الآن من قبل المنافسين.

وتعتمد أبل وغيرها حاليًا على التطبيقات التي تتيح للمستخدمين إدخال مستويات الجلوكوز يدويًا. بينما تقدم شركات الأجهزة الطبية مثل Dexcom أجهزة مراقبة سكر الدم التي تشارك البيانات مع ساعة أبل.