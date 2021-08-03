أسعار العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تنزلق إلى القاع

تراجعت معظم أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، جراء حركة المبيعات القوية لجني الأرباح خلال 24 ساعة الماضية.

وفقدت عملة بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالم)، نحو 3.35% من قيمتها خلال 24 ساعة، لتنزل إلى مستوى 38384.90 دولار، مقابل 39499.77 دولار في ختام تعاملات أمس الإثنين.

وتشكل بيتكوين أكثر من 49 % من إجمالي سوق العملات المشفرة يوميا.

وتراجعت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" إلى مستوى 718.375 مليار دولار، وقال محللون إن عمليات جني الأرباح هي السبب وراء الانخفاض.

كانت شركة أمازون قد نفت استخدام مدفوعات بيتكوين في بيع منتجاتها، رغم إعلان الشركة من قبل عن اهتمامها باستخدام العملات الرقمية مستقبلا، وقال المتحدث باسم الشركة "نعتقد أن المستقبل سيُبنى على تقنيات جديدة تسمح بمدفوعات حديثة وسريعة وغير مكلفة".

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجعت سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 2.76% إلى 2483.12 دولار.

وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.62% إلى 0.1978 دولار.

وانخفضت عملة ريبل XRP بنسبة 2.16% لتصل إلى 0.7184 دولار.

وتراجعت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 2.34% إلى 138.68 دولار.

كما تراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.28% لتسجل نحو 17.41 دولار.

وارتفعت العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 3.25% لتسجل 22.80 دولار.

ونزلت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 2.61% لتسجل 321.65 دولار.