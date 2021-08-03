ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.
أكد الرئيس المصري عبد الفنتاح السيسي دعم بلاده الكامل لمراحل تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا لتوليد الطاقة الكهربائية.
قال البنك المركزي المصري، إن نماذج عملات النقد الجديدة المصنوعة من "البوليمر" فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، لم يتم اعتمادهابعد.
أثار شكل العملة البلاستيكية الجديدة في مصر حالة من الجدل الواسع لدى الجميع، فما هي حقيقة العملة الجديدة وما هي مادة البوليمر؟
عدلت سلطنة عمان هيكل أسعار الكهرباء من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات، والحد من ارتفاع فواتير الصيف.
يترقب قطاع البنوك في مصر ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، والذي سيحدد خلاله السياسة النقدية للبلاد.
فيما وصف بأنه طوق النجاة للاقتصاد اللبناني، تراقب بيروت عن كثب ما سيسفر عنه المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنسا، ويشارك به قادة بعض الدول.
بعد ما يقرب من نحو 3 أشهر على الإعلان عن أشهر طلاق في التاريخ، انتهت رسميا قصة زواج الملياردير الأمريكي بيل جيتس وميليندا فرنش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. أزمة لبنان والفائدة في مصر وطلاق جيتس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.