موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. "مفاجآت صيف دبي"و رحلة جبال الألب

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. ما أن استفاقت منتجعات الجنوب الأوروبي من صدمات جائحة كورونا متلهفة لصيف يعوض آلامها الباقية منذ 2020 حتى ضربتها جائحة الحرائق. أطلقت هيلتون تجربة رائعة في جبال الألب مخصصة للمسافرين من الشرق الأوسط ممن يخططون لزيارة مدينتي ميونخ وفيينا الجميلتين هذا الصيف. تواصل "مفاجآت صيف دبي" في دورتها الـ24 تقديم العديد من الجوائز القيمة والعروض والتخفيضات للمتسوقين والزوار. تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، نحو 70 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.



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