روحاني: رئيسي لن يتوصل لاتفاق مع الغرب حول "النووي"

قال الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني إن الدول الغربية لن تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي حول الملف النووي.

وأضاف روحاني "البرلمان الإيراني بقانونه الذي شرعه أواخر العام الماضي، عرقل توصل حكومتي إلى اتفاق مع مجموعة 4+1 في فيينا".



وأوضح روحاني في آخر مقابلة تلفزيونية له، "مع بقاء البرلمان الحالي، ستفشل المفاوضات النووية في فيينا ولن تتمكن الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي من التوصل إلى اتفاق يعيد العمل بالاتفاق النووي".



وأشار إلى أن "واحدة من المشاكل التي وضعها البرلمان في قانونه، هو المطالبة برفع العقوبات المتعلقة بالقضايا النووية وحقوق الإنسان والصواريخ، وهذا لا يمكن تحقيقه الآن مع القوى الغربية".



واعتبر روحاني أن إبرامه الاتفاق النووي عام 2015، جاء بعد قرار من قبل مجموعة الدول الغربية بالذهاب إلى حرب مع إيران، ميينا "وصولي إلى السلطة والقبول بالمفاوضات أزاح خيار الحرب".



كما أشار روحاني إلى أن الفساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة الإيرانية قبل وصوله إلى السلطة عام 2013 وسوف يستمر هذا الفساد.



ومن المقرر أن يتسلم إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء في احتفال يقام في مكتب المرشد علي خامنئي بطهران.