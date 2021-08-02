موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. عودة نوكيا وسعر Galaxy Z Fold 3

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تسريب سعر "Galaxy Z Fold 3"،في أوروبا، اعتبره كثيرون صدمة لمنتظري الهاتف، الذين كانوا يتوقعون أن يكون السعر معقولا.

يحظى هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G، باهتمام كبير في السوق المصرية، كونه يتميز عن العديد من الهواتف الذكية في فئته، سواء في القدرات أو السعر.

حققت شركات التكنولوجيا الخمس العملاقة أرباحا قياسية غير مسبوقة على مستوى الربع الثاني الذي ينتهي في يونيو/حزيران من كل عام.

خلال 60 ثانية فقط يعيش العالم الرقمي حياة سريعة ومتتابعة بشكل لا يصدق، فهناك عدد لا يحصى من العمليات.

يواجه البعض من مستخدمي تطبيق الرسائل الشهير واتساب مشاكل في تنزيل أو إرسال الصور أو الفيديوهات أو الرسائل الصوتية.

كشفت شركة شاومي الصينية النقاب عن الشاشة Mi 2K Gaming Monitor 27" الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

تتنافس الشركات الصينية والأمريكية على الريادة في قطاع سماعات الرأس من خلال تقديم إصدارات جديدة ومميزة.

أعلنت شركة نوكيا عن إعادة إحياء هاتفها 6310 الأسطوري، وذلك بعد طرحه لأول مرة في عام 2001، وتم تحديثه في عام 2002 باسم 6310i.

