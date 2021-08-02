رئيس وزراء مالي يتعهد بإجراء الانتخابات في موعدها

تعهد رئيس وزراء مالي الانتقالي شوغيل كوكالا مايغا الإثنين بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2022.

وقال مايغا، أمام المجلس الوطني الانتقالي، وفق تصريحات نشرها مكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي :"نُشر الجدول الزمني للانتخابات العامة في أبريل/نيسان. وسيتم احترام هذا الجدول".



وتأتي تصريحات رئيس وزراء مالي الانتقالي في وقت تثار شكوك إزاء قدرة السلطات على التزام المواعيد النهائية في غضون الأشهر السبعة المتبقية لها.

كما أن العقبات التي يتعين التغلب عليها كبيرة في بلد يغرق منذ سنوات في اضطرابات إرهابية وعنف على مختلف أنواعه، وتترافق الأزمة الأمنية مع أزمات سياسية واجتماعية خطرة.

وشهدت البلاد في مايو/أيار انقلابا عسكريا كان الثاني في غضون 9 أشهر، أطاح الأول في 18 أغسطس/ آب 2020 الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

في 15 أبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية برنامجاً زمنياً للانتقال إلى سلطة مدنية في غضون 18 شهراً، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

لكن في مايو/أيار، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وعيّن غويتا مايغا رئيساً للحكومة الانتقالية، وعرض الأخير خطة عمل حكومته أمام المجلس الانتقالي المعيّن من العسكريين، ويتصرف كسلطة تشريعية.