واشنطن: واثقون أن إيران نفذت هجوم بحر العرب

قالت واشنطن إنها على ثقة من أن إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل كانت تمر عبر المياه الدولية قرب عُمان الجمعة الماضي.



وأضاف بلينكن، قائلا في إفادة صحفية معتادة: "أريد أن أدين مجددا الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على السفينة التجارية... أجرينا مراجعة شاملة ونحن واثقون من أن إيران نفذت هذا الهجوم".

واستدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير إيران لدى المملكة المتحدة، على خلفية هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت أكد، الأحد، أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، وشدد على أن إسرائيل تعرف "كيف تمرر لها الرسالة".

وتأتي الخطة البريطانية في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها رومانيا، التي استدعت بدورها سفير طهران.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان: "في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير".

وتعكس التحركات الدولية حجم الغضب الذي خلفه الاعتداء الإيراني على ناقلة النفط، فيما تعهدت عواصم كبرى بالرد على التهديد الخطير لسلامة الملاحة في الخليج العربي.