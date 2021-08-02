اليمن: تواصل جرائم مليشيا الحوثي دليل على رفضها السلام

انتقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تواصل مليشيات الحوثي نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مساء اليوم الإثنين، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.



وقال هادي، إن استهداف مليشيات الحوثي المدنيين، وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة يجسد نهجها غير السوي الذي لا يؤمن بالسلام.

ووجه الرئيس اليمني بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تداعيات التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية.

وأشار الرئيس هادي إلى إمعان تلك المليشيات في مواصلة نهجها وسلوكها العدواني والتدميري لمقدرات البلد، ونسيجه الاجتماعي في سلسلة نهجها الدخيل في تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء وزرع الألغام وزعزعة الملاحة واستقرار امن المنطقة واستهداف المدنيين في السعودية لتجسيد نهجها وسلوكها الدخيل غير السوي الذي لا يؤمن بالسلام.

وأشاد الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه شعبنا ووطننا وهويتنا، مثمناً مواقف الشرفاء من أبناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف والبيضاء وتعز والساحل والضالع وغيرها من المحافظات وإسنادهم لقوات الجيش الوطني في الدفاع عن الوطن.