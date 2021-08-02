توسع اسثتماري عالمي جديد لـ"مبادلة" الإماراتية

عززت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استثماراتها في في مجال الخدمات والحلول المستدامة الخاصة بالمياه.

وأعلنت شركة "بي دي تي كابيتال بارتنرز" (بي دي تي)، وشركة مبادلة للاستثمار وذراعها الاستثماري "مبادلة للاستثمارات المالية"، الإثنين، عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "كوليجان انترناشنال"( كوليجان)، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات والحلول المستدامة الخاصة بالمياه.

تفاصيل الصفقة

وكانت "بي دي تي كابيتال بارتنرز" (بي دي تي)، التابعة لشركة "بي دي تي آند كمباني"، وهي بنك تجاري يوفر تمويلات طويلة الأجل، قد استحوذت على حصة أغلبية في "كوليجان" من "أدفينت انترناشنال" و"سنتربريدج بارتنرز"، وذلك بالتعاون مع عائلات ومؤسسات استثمار مشترك.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تم الإعلان عن تلك الصفقة أول مرة في مايو/آيار 2021، والتزمت "مبادلة" بتوفير تمويل كبير لهذه الصفقة باعتبارها شريكاً رئيسياً فيها.

وسوف تحتفظ "أدفينت" بحصة أقلية في "كوليجان"، علماً بأن الشروط المالية للصفقة لم يتم الكشف عنها.

اكتمال عملية الاستحواذ

ومن جانبه قال سان أور، الرئيس التنفيذي لشركة "بي دي تي كابيتال بارتنرز": نحن سعداء بالإعلان عن اكتمال عملية الاستحواذ على "كوليجان"، الرائدة في مجال معالجة المياه للأغراض الاستهلاكية، وحلول المياه المستدامة، والتي يقودها الرئيس التنفيذي اسكوت كلاوسون وفريقه المتميز.

وتابع: كما يسرنا دخول "مبادلة" كمستثمر معنا باعتبارها شركة استثمار ذات حضور عالمي، وتملك قدرات تمويل على المدى الطويل كما تربطنا بها علاقة عمل قوية منذ تأسيس "بي دي تي".





ومن جهته قال أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في مبادلة للاستثمارات المالية: لقد أسسنا قسم الأسهم الخاصة بهدف الاستثمار في شركات عالمية تتولى إدارة استثمارات رائدة في السوق.

وتابع: تعد "كوليجان" مثالاً جيداً للشركة التي تلتزم بنهجنا الاستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، حيث تضع في صدارة اهتماماتها توفير مياه شرب نظيفة على نطاق عالمي والحد من استخدام القوارير البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، وذلك باتباع حلول مبتكرة، وغير ذلك.

وأضاف، أما "بي دي تي" فترتبط معنا بشراكة ناجحة منذ تأسيسها، ونحن نتطلع لتعزيز هذه العلاقة من خلال هذا الاستثمار الجديد.

أكبر شركة مياه بالعالم

يشار إلى أن "كوليجان" تأسست في ولاية إلينوي الأمريكية عام 1936 على يد "إيميت كوليجان"، وتعمل في مجال بيع منتجات، وخدمات تنقية ومعالجة المياه، في مختلف أنحاء العالم.

وأصبحت "كوليجان" اليوم أكبر شركة في هذا القطاع حيث تمتلك أكثر من 35 علامة تجارية في 90 دولة.

وتأسست "كوليجان الشرق الأوسط"، في دبي منذ أكثر من 20 عاماً وشهدت نمواً كبيراً لتصبح واحدة من أكبر شركات معالجة المياه في منطقة الخليج ، وتملك حالياً مرافق في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وقطر

وافتتحت"كوليجان الشرق الأوسط"، في عام 2014 مرفق تصنيع في مجمع "تكنوبارك" بدبي، وهو مركز متكامل للتصنيع والمبيعات والخدمة مشيد على مساحة 10 آلاف متر مربع، بما في ذلك مرافق تصنيع المعدات والخلط الكيميائي وتعبئة القوارير.