موسكو: أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا المغادرة

أعلنت روسيا الإثنين، أن أمريكا طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد بحلول 3 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إن واشنطن طلبت من 24 دبلوماسيا روسيا، أوشكت صلاحية تأشيراتهم في الولايات المتحدة على الانتهاء، مغادرة البلاد، حسبما قالت وكالة تاس الحكومية للأنباء الإثنين.



والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية أثارت في السنوات الأخيرة تفاقما غير مسبوق للعلاقات مع موسكو.

جاء ذلك في بيان للخارجية حينها عقب اجتماع لهيئة رئاسة الوزارة لبحث العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضافت: "خلال النقاش، جرت الإشارة إلى أن واشنطن مذنبة في إثارة الأزمات خلال السنوات الأخيرة، تفاقم غير مسبوق في العلاقات الثنائية، وهو ما جعل هذه العلاقات تقترب من خط المواجهة الخطير".

وأشارت إلى أن روسيا تتعرض لضغوط منهجية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية: "سيواجه هذا النهج من جانب مثل واشنطن، الذي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، معارضة شديدة في سياق دعم المصالح المشروعة لروسيا الاتحادية".

وعلى مدار تاريخها، لم تقف بوصلة العلاقات بين قطبي الحرب الباردة روسيا والولايات المتحدة، في اتجاه واحد، لكن ملفات خلافية تراكمت في السنوات الأخيرة، لتضع تلك العلاقة على فوهة بركان.