أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 في المغرب

ارتفعت أسعار الذهب في المغرب، اليوم الإثنين، 2 أغسطس 2021، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد جرام الذهب عيار 24 في المغرب إلى 520.59 درهم (58.41 دولار).

وصعد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 455.53 درهم (51.11 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 390.45 درهم (43.81 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المغرب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 303.68 درهم (34.08 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 260.30 درهم ( 29.21 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وزاد سعر الأوقية (الأونصة)، إلى 16.190 ألف درهم (1817 دولار).

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في المغرب، إلى 3644 درهما (408.91 دولار).

أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب، عالميا في تعاملات الإثنين، وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو/ تموز الماضي، التي تقيس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة الماضية، من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

وهبط مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1810.90 دولار.





وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري "إس.بي.آي أست مانجمنت"":" السوق تخشى بيانات وظائف أقوى.. على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة".

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1056.32 دولار.