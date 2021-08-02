أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، بالتزامن مع انخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 906 جنيهات مقابل 908.5 جنيه، أمس.

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل 793 جنيها مقابل 795 جنيه، أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 680 جنيها مقابل 681.5 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 529 جنيه مقابل 534.76 جنيه، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 453 جنيه مقابل 454.25 جنيه، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 1809 دولارات مقابل 1812 دولارا، أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) إلى 6344 جنيها مقابل 6360 جنيها، أمس.



أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب، عالميا في تعاملات الإثنين، وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو/ تموز الماضي، التي تقيس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة الماضية، من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.

وهبط مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1810.90 دولار.





وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري "إس.بي.آي أست مانجمنت"":" السوق تخشى بيانات وظائف أقوى.. على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة".

وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1056.32 دولار.