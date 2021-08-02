تنتظره تحديات كثيرة.. برلمان جنوب السودان يؤدي اليمين

أدى أعضاء البرلمان الانتقالي، ومجلس الولايات في جنوب السودان اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، بعد تأخير امتد لعدة أشهر.

تأخير أداء الأعضاء البالغ عددهم 560 عضوا، جاء نتيجة عدم اتفاق الأطراف الموقعة في الحكومة والمعارضة على قائمة الترشيحات الخاصة بقيادة البرلمان واللجان المتخصصة.



وتضم قائمة أعضاء البرلمان الجديد في جنوب السودان، ممثلين عن الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير، ومجموعة المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار والأحزاب السياسية الأخرى، وجاء تمثيلهم بحسب النسب المخصصة لكل طرف، بحسب برتوكول تقاسم السلطة الوارد في اتفاق السلام.

وكان الرئيس سلفاكير ميارديت أصدر الشهر الماضي قرارا رئاسيا بتعيين أعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات، بعد أن توافقت الأطراف الموقعة على قائمة مرشحيها.

والأسبوع الماضي، قام الرئيس كير بصفته رئيسا لحزب الحركة الشعبية الشريك الرئيسي في الحكومة بتعيين "جيما نونو كمبا" رئيسة للبرلمان القومي لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ استقلال دولة جنوب السودان العام 2011، كما قامت المعارضة المسلحة بترشيح "دينق دينق أكون" ليكون رئيسا لمجلس الولايات تنفيذا لبنود اتفاق السلام.

وينتظر البرلمان الانتقالي الجديد مهام عديدة، متمثلة في إجازة القوانين التي تتوافق مع اتفاق السلام المنشط، بجانب سن تشريعات جديدة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نصت عليها اتفاقية السلام نفسها بجانب إدماج الاتفاقية في الدستور، بعد أن تفرغَ لجنة صياغته من أعمالها.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال جميع هياكلها، حتى الآن.