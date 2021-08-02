تداعيات استهداف سفينة إسرائيلية.. إيران تستدعي ممثل بريطانيا

استدعت إيران، الإثنين، القائم بالأعمال في السفارة البريطانية وسفيرة رومانيا، للاحتجاج على اتهامات بضلوعها في استهداف سفينة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الإثنين، القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لإبلاغه احتجاج طهران على التهم التي وجهتها لندن بضلوعها في حادثة استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.

وأضافت الوكالة أن استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران بسبب غياب السفير البريطاني الذي انتهت مهمته يوم أمس، فيما حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، الممثل البريطاني، من "أن أي مغامرة إسرائيلية غير محسوبة ضد المصالح الايرانية ستواجَه برد حازم".



كما قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود مشكيني إن حجم "إسرائيل" لا يؤهلها لتنفيذ تهديداتها ضد إيران.



وأضاف "الإسرائيليون يعرفون حجمهم ويدركون أنهم لا يملكون القدرة على ترجمة تهديداتهم، ويعلمون أن الإقدام على خطوة عسكرية سيكلفه غاليا إلى حد تهديد وجوده".



من جانبه، أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، تصريحات مسؤولين في بريطانيا وأمريكا ضد طهران في قضية استهداف السفينة الإسرائيلية.



وقال خطيب زاده في تصريحات للتلفزيون الحكومي "إن تلك التصريحات عارية عن الصحة واستفزازية"، مضيفاً "إيران لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة".



وأضاف "ندين الاتهامات الأمريكية والبريطانية الكاذبة والمليئة بالتناقضات والتحريض.. هذه التصريحات المنسّقة توجه اتهامات معادية لإيران من دون أي وثائق".

إلى ذلك، استدعت الخارجية الإيرانية، الإثنين، السفيرة الرومانية لدى طهران، ميرلا كارمن جريكو، على خلفية اتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدفت ناقلة النفط الإسرائيلية وأدى إلى مقتل اثنين من طاقم الناقلة أحدهما روماني الجنسية.

وقالت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية، إن "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفيرة الرومانية ميرلا كارمن جريكو".



ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية، قوله خلال استدعاء السفيرة الرومانية "إن بيان وزارة الخارجية الرومانية، والاتهامات الكاذبة ضد إيران غير شرعية وغير مقبولة".



وطلب المسؤول الإيراني من السفيرة الرومانية نقل استياء واحتجاج طهران الشديد إلى كبار المسؤولين في بوخارست.



كما اتهم مساعد وزير الخارجية الإيراني دولاً ثالثة ـلم يسمهاـ بانها تعمل على خلق حالة من انعدام الأمن والاضطراب في البيئة الدولية، وفق المصدر ذاته.



وكانت الخارجية البريطانية استدعت في وقت سابق السفير الإيراني في لندن، محسن بهاروند، على خلفية الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية في بحر عمان يوم الخميس الماضي.

والجمعة، أعلنت شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة ويملكها الإسرائيلي إيال عوفر، مقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة أحدهما روماني والثاني بريطاني خلال حادث على متن إم/تي ميرسر ستريت، وسط اتهامات دولية واسعة لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تم بطائرة مفخخة بدون طيار.