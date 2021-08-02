أسعار العملات الرقمية اليوم.. جني أرباح يدمر بـ"بيتكوين" وأخواتها

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021، بقيادة بيتكوين التي فقدت أكثر من 3آلاف دولار في 24 ساعة بفعل جني الأرباح وسجلت بيتكوين Bitcoin BTC اليوم الإثنين نحو 39,499.77 دولار مقابل 41,734.27 دولارا أمس.

وتشكل بيتكوين اكثر من 49 % من إجمالي سوق العملات المشفرة يوميا. وتراجعت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" حوالي 741.56 مليار دولار، وقال محللون إن عمليات جني الأرباح هي السبب وراء الانخفاض. كانت شركة أمازون قد نفت استخدام مدفوعات بيتكوين في بيع منتجاتها، رغم إعلان الشركة من قبل عن اهتمامها باستخدام العملات الرقمية مستقبلا، وقال المتحدث باسم الشركة "نعتقد أن المستقبل سيُبنى على تقنيات جديدة تسمح بمدفوعات حديثة وسريعة وغير مكلفة". أسعار العملات الرقمية اليوم وتراجعت سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 1.10% إلى 2573.21 دولار. وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 3.77% إلى 0.205407 دولار. وانخفضت عملة ريبل XRP بنسبة 3% لتصل إلى 0.74515 دولار. وتراجعت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 2.09% إلى 144.10 دولار. كما تراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.81% لتسجل نحو 18.12 دولار. وهبطت العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 4.05% لتسجل 22.38 دولار. ونزلت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 3.71% لتسجل 331.81 دولار.

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