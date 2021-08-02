سعر الذهب اليوم.. الأوقية تهبط لـ 1807.54 دولار: لماذا؟

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين 2 أغسطس وسط حذر من المستثمرين الذين يترقبون بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو تموز
والتي تصدر يوم الجمعة لقياس متانة سوق العمل في حين حد أيضا من جاذبية الذهب صعود الأسهم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1807.54 دولار للأوقية بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت الأسعار يوم الجمعة من ذروة أسبوعين بعدما تعافى الدولار قليلا من أقل مستوى في شهر.
ونزل مؤشر الدولار 0.8 الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء فيما يزيد عن شهرين.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1810.90 دولار.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري إس.بي.آي أست مانجمنت "السوق تخشى (بيانات) وظائف أقوى... على الأغلب سيدفعهم إلى الإحجام عن الكثير من عوامل المخاطرة التي تتأثر بأسعار الفائدة".
وتعطي البيانات المستثمرين فكرة أوضح عن توقيت تقليص التحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.46 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2668.7 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.32 دولار.
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