"الرئاسي الليبي": وزير خارجية إيطاليا يزور طرابلس الإثنين

أعلن المجلس الرئاسي الليبي أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو سيصل الإثنين، إلى العاصمة طرابلس في زيارة للبلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأحد، إنه من المقرر أن دي مايو سيجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بقصر ولي العهد، يليه اجتماع مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني بقاعدة أبوستة البحرية، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.



كما سيلتقي وزير الخارجية الإيطالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة خلال الزيارة أيضا.

وكان دي مايو، قد صرح في الشهر الماضي، إنه سيزور مجددًا ليبيا في غضون الأسابيع المقبلة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالأوضاع هناك وبأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه البحر المتوسط.

وقام الدبيبة، نهاية مايو/آيار الماضي، بزيارة إلى العاصمة روما، في أول زيارة رسمية له لإيطاليا، بحث فيها تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة الإرهاب.

واحتضنت العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، اجتماعات "الفرصة الأخيرة" لحسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ليبيا.