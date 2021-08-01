الكويت "واثقة" بقدرة القيادة التونسية على تجاوز الأزمة الراهنة

جددت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الأحد، ثقتها في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الأوضاع في ظل الظروف الاستثنائية.
ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي إلى دعم تونس ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها.
وشهدت تونس، مؤخرا، احتجاجات عارمة ضد "النهضة" للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة الإخوانية والمتظاهرين.
ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.
وجاءت قرارات الرئيس التونسي استجابة لدعوات بالشارع طالبت بتفعيل الفصل 80 من دستور البلاد الذي يخول للرئيس "اتخاذ تدابير استثنائية حال وجود خطر داهم".
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