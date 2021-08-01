الجيش اللبناني يحذر: سنطلق النار باتجاه أي مسلح في "خلدة"

قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، مساء الأحد، إن القوات المسلحة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات في منطقة خلدة.

وأوضح قائد الجيش اللبناني، أنه أكد لرئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، أن الجيش سيعزز تواجده في منطقة خلدة لضبط الوضع الأمني.

وطالب الجيش اللبناني الصليب الأحمر بإرسال طواقمه الطبية لإجلاء الجرحى بمنطقة خلدة.

من جانبه علق رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على أحداث خلدة، قائلًا: "ندعو إلى ضبط النفس حقنا للدماء وعدم الانجرار إلى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".



وفي وقت سابق اليوم الأحد، وقعت اشتباكات مسلحة في مدينة خلدة بعد إطلاق نار على موكب تشييع جثمان أحد عناصر حزب الله الذي قتل خلال حفل زفاف أمس، وأدت الاشتباكات إلى مقتل 5 أشخاص.